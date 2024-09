Juvenal Santos

A sua esposa, os seus filhos e filha, os seus netos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu querido parente, residente que foi na freguesia de São Roque, no Funchal, e que o seu funeral se realizará na Quinta-Feira, dia 19/09/2024, pelas 13:00 horas, no crematório do cemitério de São Martinho. Será celebrado um discurso Bíblico, a cargo das Testemunhas de Jeová, pelas 12:30 horas, no crematório do referido cemitério. A família mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Funchal, 19 de setembro 2024