José Manuel da Silva Abreu

Sua mãe, irmã, demais família e o Instituto Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração, de Jesus - Centro de Reabilitação P. Sagrada Família, utentes e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, utente e amigo, que foi residente ao Caminho da Penteada nº48, paróquia dos Álamos, freguesia de São Roque. E que o seu funeral se realiza hoje pelas 11h00, com missa de corpo presente na Igreja Paroquial do Porto da Cruz, prosseguindo o seu funeral para inumação no cemitério da localidade.

Funchal, 13 de janeiro de 2025