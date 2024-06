António de Castilho Silva Nunes

Seus filhos, nora, netos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi á freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas13:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Renovando agradecimentos à Casa de Saúde de São João de Deus em especial a toda a equipa técnica da Unidade Beato João Jesus Adradas, bem como à Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, por toda a disponibilidade e dedicação nos cuidados prestados ao nosso saudoso parente.

Funchal, 18 de junho de 2024