Uma mulher, de 68 anos, residente em Vila Nova de Gaia foi hoje agredida dentro de casa pelo companheiro, com um objeto cortante e um martelo, disse fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Em declarações à Lusa, a fonte referiu que a vítima foi esfaqueada na zona do pescoço e agredida com um martelo na cabeça.

Transportada ao Hospital de Vila Nova de Gaia, a mulher foi submetida a uma cirurgia, devido aos ferimentos considerados “moderados a graves”.

Este caso de violência doméstica ocorreu cerca das 08:15, dentro de casa, na Rua Joaquim Faria, na freguesia de Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

De acordo com a fonte, o agressor não foi detido, estando o caso ainda a ser investigado pela PSP.