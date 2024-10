Rubina Leal, social-democrata madeirense, integra a Lista candidata ao Conselho Nacional do partido, ocupando o sexto lugar. Aquela que é deputada e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira figura, assim, como efetiva, na lista encabeçada por Carlos Moedas.

Bruno Melim, também deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, ocupa lugar na lista de suplentes.

Refira-se que o presidente do PSD, Luís Montenegro, encerra hoje o 42.º Congresso do partido com um discurso virado “para o país e para o futuro”, depois de, ontem, ter feito uma intervenção centrada na demarcação do PS. O presidente do PSD reconduziu igualmente o líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque como presidente da Mesa do Congresso.

A sessão de encerramento está agendada para as 13 horas.