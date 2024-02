A Força Aérea transportou de urgência 81 doentes em várias missões realizadas no continente e nas regiões autónomas, durante o mês de janeiro, indicou este ramo das forças armadas.

“No primeiro mês do ano de 2024 as tripulações da Força Aérea estiveram empenhadas em diversas missões de interesse público, ao serviço da população. Foram 81 os doentes transportados pelos meios aéreos da Força Aérea ao longo do mês de janeiro, realizados em todo o território nacional mas com mais destaque entre ilhas do arquipélago dos Açores e da Madeira e em transportes de longa distância, entre os arquipélagos e o continente”, pode ler-se numa nota publicada no site da Força Aérea e divulgada também nas redes sociais.

A mesma nota refere que a Força Aérea colaborou também em quatro transportes de órgãos para transplante.