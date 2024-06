Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, irá ser constituído arguido no processo das gémeas luso-brasileiras.

A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação nacionais, sendo que o filho de Marcelo ainda não terá sido notificado, mas deverá ser este o desenvolvimento da investigação, depois de terem sido constituídos arguidos o ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, e o antigo direto clínico do Santa Maria, Luís Pinheiro.

De acordo com a SIC, Nuno Rebelo de Sousa ainda não foi notificado pela PJ, estando contudo na mira das autoridades portuguesas por eventuais pressões junto do Governo e do Palácio de Belém para facilitar o tratamento das gémeas luso-brasileiras no Serviço Nacional de Saúde.

Como reside no Brasil, refere a mesma fonte, pode mesmo haver necessidade de Portugal ter que enviar uma carta rogatória às autoridades brasileiras para que o encontrem e o notifiquem.