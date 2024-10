Ucrânia: Zelensky recebido por Macron e Scholz esta semana

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, será recebido pelo homólogo francês Emmanuel Macron na quinta-feira, e pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, na sexta-feira, anunciaram hoje Paris e Berlim.

Uma reunião sobre a defesa da Ucrânia, prevista para sábado na base norte-americana de Ramstein (oeste da Alemanha), foi adiada depois de o Presidente norte-americano, Joe Biden, ter cancelado uma visita de Estado devido à passagem do furacão Milton.

Segundo a presidência francesa, Zelensky será recebido na quinta-feira no Palácio do Eliseu para uma “reunião bilateral”.

“Este encontro será a oportunidade para o Presidente da República (Macron) reafirmar a determinação da França em continuar a oferecer, de forma duradoura e com todos os seus parceiros, um apoio inabalável à Ucrânia e ao povo ucraniano”, adiantou o Palácio do Eliseu em comunicado.

Segundo um porta-voz do Governo alemão, Zelensky deverá apresentar, no encontro com Scholz, “medidas claras e concretas para um fim justo da guerra”, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Uma fonte do governo alemão indicou na terça-feira que era “inteiramente concebível” que Berlim anunciasse um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia nesta ocasião.

Depois dos Estados Unidos, a Alemanha é o segundo maior contribuinte para o financiamento do fornecimento de armas à Ucrânia, mas o país planeia reduzir para metade a sua contribuição orçamental no próximo ano, a fim de reduzir a despesa pública.

A cimeira de Ramstein pretendia ser “uma oportunidade para enviar um sinal forte a favor do apoio militar à Ucrânia”, segundo a mesma fonte governamental.

No entanto, o Governo de Olaf Scholz mantém a sua recusa em fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance, capazes de penetrar em território russo.

Zelensky, que utiliza cada viagem como uma plataforma para pedir mais ajuda contra a Rússia, lamentou recentemente que o Ocidente estivesse a “arrastar os pés” para fazer estas entregas ao seu país.

O chefe de Estado ucraniano é esperado em Roma na sexta-feira, onde será recebido pelo Papa Francisco no Palácio Apostólico, entre as 09:30 e as 10:00 locais (menos uma hora em Lisboa), de acordo com um breve comunicado de imprensa do Vaticano. De seguida, viajará para Berlim.