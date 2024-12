As autoridades ucranianas disseram hoje ter atacado “uma das principais bases aéreas” da aviação russa e atingido também um porto do Mar Negro que alberga navios de mísseis russos, utilizados em ataques à Ucrânia.

O chefe do Centro contra a Desinformação do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Andri Kovalenko, disse que as forças ucranianas atacaram a base aérea de Diaguilevo, uma das principais da estratégia russa, em Ryazan, a menos de 200 quilómetros de Moscovo.

“O porto de Novorosisk, onde a Federação Russa tem porta-mísseis utilizados nos bombardeamentos contra a Ucrânia, foi atacado”, acrescentou Kovalenko.

A Ucrânia ataca regularmente aeródromos e outros alvos militares com ‘drones’ de longa distância de fabrico próprio.

No mês passado, Kiev obteve permissão dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França para atacar o território russo com mísseis balísticos fornecidos por estes países.

A Ucrânia já utilizou mísseis ATACMS americanos e mísseis Storm Shadow britânicos contra alvos localizados nas regiões russas de Kursk e Bryansk, na fronteira com a Ucrânia.