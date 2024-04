Pelo menos sete pessoas morreram hoje na sequência de um bombardeamento israelita num campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, disseram fontes locais à agência palestiniana Wafa.

Este ataque teve lugar depois de fontes palestinianas terem confirmado pelo menos 19 mortos, incluindo 15 crianças, em dois bombardeamentos efetuados durante a noite em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

As autoridades locais também divulgaram que foram retirados pelo menos 190 corpos de duas valas comuns no hospital Nasser, em Khan Younis, no centro do enclave, segundo a agência Europa Press.

O exército israelita confirmou nas últimas horas a morte de um comandante reservista que tinha ficado ferido num ataque das milícias libanesas do Hezbollah no passado dia 17. A vítima foi identificada como Dor Zimel, um dos 18 feridos no ataque.