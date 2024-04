Israel: Exército anuncia reabertura de escolas após ataque iraniano

O exército israelita anunciou hoje a reabertura, na maior parte do país, de escolas que tinham sido fechadas no sábado por razões de segurança face às ameaças do Irão, anunciou fonte oficial.

A República Islâmica realizou um ataque sem precedentes com ‘drones’ (aeronaves sem tripulante) e mísseis contra Israel durante a noite de sábado para domingo, que alegou ter “frustado” a operação com a ajuda de países aliados.

Depois de avaliar a situação, “foi decidido retomar as atividades educativas em todo o país” a partir de segunda-feira, sujeitas, no entanto, a “restrições” na zona fronteiriça com o Líbano e em localidades próximas da Faixa de Gaza, disse o porta-voz do exército, Daniel Hagari, na rede social X (antigo Twitter).

Israel anunciou no sábado o encerramento por dois dias, no domingo e hoje, de estabelecimentos de ensino, o cancelamento de centros recreativos e excursões, bem como restrições a reuniões, perante as ameaças do Irão de retaliar após um ataque ao seu consulado em Damasco.

O Irão lançou na noite de sábado e madrugada de hoje um ataque contra Israel, com recurso a mais de 300 ‘drones’, mísseis de cruzeiro e balísticos, a grande maioria intercetados, segundo o Exército israelita.

O ataque surgiu depois de um bombardeamento ao consulado iraniano em Damasco, em 01 de abril, que matou sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios, aumentando as tensões entre Teerão e Telavive, já marcadas nos últimos tempos pela ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.