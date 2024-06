Europeias: União Nacional de Le Pen vence com 31,5%

A União Nacional (Rassemblement National, RN na sigla francesa), de Marine le Pen, venceu hoje as europeias em França com 31,5% dos votos, segundo os primeiros resultados anunciados hoje pelo Parlamento Europeu (PE).

Em segundo lugar, depois da RN (extrema-direita), ficou a coligação encabeçada pelo partido do Presidente Emmanuel Macron, Renascença, com 15,2% e pela dos socialistas (14%), segundo as primeiras estimativa do PE.

Emmanuel Macron, anunciou hoje que vai convocar eleições legislativas antecipadas na sequência dos resultados das eleições europeias.

A União Nacional, formação de extrema-direita, já tinha ganho as eleições europeias de 2014 (24,86%) e 2019 (23,34%), mas por margens mais estreitas.

A França elege hoje 81 dos 720 deputados ao PE, com a maioria dos seus eurodeputados (30) a reforçarem o grupo político Identidade e Democracia, seguindo-se o dos liberais Renovar a Europa (14), dos Socialistas & Liberais (13), da Esquerda (8), Partido Popular Europeu (6), Verdes (5) e Conservadores e Reformistas da Europa (5).

As eleições europeias decorreram entre sexta-feira e hoje nos 27 Estados-membros da União Europeia (UE).