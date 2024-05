A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, através dos Projetos Escola Azul e Escola de Mar, participa no projeto ‘Olympic Blue Schools’.

Como refere Cristina Freire, coordenadora do projeto naquele estabelecimento de ensino, as Olimpíadas surgiram como um desafio, lançado pelo professor coordenador espanhol da Escola Félix Rodríguez de La Fuente, em Los Nietos, Cartagena, envolvem escolas de todos os continentes e pretendem “demonstrar ao Mundo que as Escolas Azuis se uniram, e que é possível trabalhar a Literacia do Oceano a nível global!”

Assim, durante a semana de 20 a 24 de maio, a escola está a dinamizar várias atividades, como um passeio de catamarã com os alunos embaixadores a convite da Coordenação Regional da Escola Azul, o Mural “A minha Escola + Azul” realizado pelos alunos do 6º 1,2,3 e 4 e atividades náuticas e de educação ambiental na Escola de Mar da praia dos Reis Magos.

A coordenadora do projeto Escola Azul da Escola do Caniço realça que “estas Olimpíadas não têm um sentido competitivo, mas sim, uma intenção de aprendizagem. Queremos promover a atividade física e a literacia dos Oceanos. O propósito é a dinamização de atividades que unam o mundo cada quatro anos tendo o Oceano como referência”.