Realizou-se, nesta tarde de sexta-feira, em Santana, a grande final da 18.ª edição do AgenteX - Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, desenvolvida em colaboração com a Escola Básica e Secundária (EBS) Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Esta 18.ª edição contou com 1137 alunos participantes de todas as escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da Madeira e do Porto Santo, tendo sido apurados, para esta final, 124 finalistas de 24 escolas da Região.

Hoje, e com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do Presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, e dos representantes de diversas entidades que apoiam o projeto, foram entregues os prémios.

“Em cada um dos ciclos de ensino, os 1.ᵒˢ classificados são premiados com um cheque no valor de 250 euros, oferta do Banco Santander, os 2.os classificados com bilhetes para observar a vida marítima, oferta da VMT Madeira, e os 3.os classificados recebem viagens para a ilha do Porto Santo, oferta da Porto Santo Line. Todos os finalistas recebem uma entrada no Aquaparque de Santa Cruz e uma t-shirt alusiva à iniciativa”, divulgou a SRE.

Conheça os vencedores:

AgenteXmini (5.º e 6.º ano)

1.º: Pedro Manuel Rodrigues Marques, 6º2 - EBS/PE da Calheta

2.º: Alice Pestana Fernandes, 6º7 - EBS Dr. Ângelo A. da Silva

3.º: Tiago Daniel Marques Figueira, 6ºC - EBS Dª Lucinda Andrade

AgenteXmax (7.º e 8.º ano)

1.º: Francisco Escórcio Melim da Silva,8º2 - EB23 Dr. Horácio B. de Gouveia

2.º: Lucas de Sousa Almeida, 8ºB - Colégio Infante D. Henrique

3.º- Miguel Afonso Caires Aleixo, 8º1- EB123/PE Bartolomeu Perestrelo