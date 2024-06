Realizou-se, hoje, a Prova de Aferição do Ensino Básico de Português e Estudo do Meio, do 2.º ano de escolaridade.

Esta Prova de Aferição foi realizada, em 77 escolas, por 1808 dos 2034 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 88,9%, como deu conta a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.