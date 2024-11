A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta no início da sessão, à espera da decisão do banco central norte-americano sobre as taxas de juro, após a vitória de Donald Trump nas presidenciais.

Cerca das 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,12% para 43.784,50 pontos e o Nasdaq avançava 0,82% para 19.140,06 pontos.

O índice alargado S&P 500 aumentava 0,39% para 5.952,34 pontos.

A Reserva Federal (Fed) norte-americana termina hoje uma reunião de dois dias e os analistas esperam um corte de 25 pontos base, o que trará algum alívio às finanças dos consumidores.

Na sessão anterior, Wall Street encerrou com uma forte subida, após a vitória de Trump, que levou os três principais índices bolsistas a novos recordes.

O Dow Jones subiu 3,57%, o Nasdaq 2,95% e o índice alargado S&P 500 avançou 2,53%.

Segundo analistas citados pela AFP, a praça nova-iorquina está entusiasmada com a ideia de menos regulação, impostos mais baixos e um ambiente favorável às empresas.

A fabricante de veículos elétricos Tesla, de Elon Musk, que fez campanha a favor de Trump e doou milhões de dólares para promover o candidato republicano, registou uma subida de 14,75%.

O setor financeiro também brilhou com os principais bancos norte-americanos a registarem grandes valorizações: JPMorgan Chase (+11,64%), Goldman Sachs (+13,10%), Bank of America (+8,54%) e Wells Fargo (+13,35%).