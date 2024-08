TAP assinala 75 anos de voos para São Tomé e Príncipe

A TAP Air Portugal comemora, esta quarta-feira, dia 21 de agosto, 75 anos do seu primeiro voo para a ilha de São Tomé. Para celebrar a data, os passageiros foram recebidos em festa, tanto nas portas de embarque do Aeroporto Humberto Delgado, como no Aeroporto Internacional de São Tomé.

Em Lisboa, os passageiros receberam bolos de chocolate proveniente de São Tomé e um postal com a imagem do primeiro voo com o número TP522.

O voo inaugural, em 1949, foi pilotado pelo Comandante Canelhas, num DC-3 Dakota, de matrícula CS-TDE, que foi um dos primeiros aviões da Companhia.

A mesma aeronave operava também a famosa Linha Aérea Imperial, que ligava Lisboa a Angola e Moçambique e transportava 28 passageiros, numa travessia com 12 escalas e que durava 15 dias.

Setenta e cinco anos depois do primeiro voo, a TAP faz agora a ligação TP1527 entre Lisboa e São Tomé, cinco vezes por semana, com um moderno A321LRneo com 168 lugares, 16 dos quais em classe executiva, com assentos que podem ser totalmente convertidos em cama.

Cada lugar dispõe de um ecrã de 16”, que oferece uma variedade de mais de 120 filmes, 170 álbuns de música e mais de 230 horas de séries televisivas.