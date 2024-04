O Governo Regional publicou hoje o anúncio do concurso de concessão para a realização do fogo de artifício do Festival do Atlântico.

O valor base do procedimento é de 298 mil euros e corresponde à “Realização de Espetáculos Piromusicais, Circenses, Coordenação e Serviços de Direção do Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira, Inserido no Festival do Atlântico 2024”, de acordo com o anúncio publicado.

Os espetáculos ocorrem nos primeiros sábados de junho de 2024. Os três países a concurso entram nos primeiros três sábados (dias 1, 8 e 15 de junho). O quarto sábado do mês, dia 22, terá o espetáculo extraconcurso da empresa portuguesa. No último sábado, dia 29, não haverá espetáculo.