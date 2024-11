A conferência “MadIT 2024 - Madeira Innovation Talks - Contadores de Histórias de Inovação - Para Partilhar & Inspirar” realiza-se no próximo dia 8 de novembro, no Centro de Congressos da Madeira, contando, com cerca de 340 inscritos.

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros organiza uma conferência anual relacionada com inovação, engenharia, ciência, tecnologia, conhecimento, criatividade, arte e cultura, aberta à comunidade em geral. O MadIT teve início em 2022 e conta com o apoio institucional da Ordem dos Engenheiros a nível nacional, com o objetivo de contribuir para uma “comunidade do conhecimento e da inovação”.

O MadIT 2024 tem como convidados Elvira Fortunato, Hélder Sousa, Joana Mendonça, Jorge Buescu, Vanessa Cesário e Teresa Gonçalves Lobo. Um painel inspirador de ‘Contadores de Histórias’ que irão partilhar “histórias de vida, inovação, conhecimento e criatividade, nas áreas da ciência, da engenharia, da tecnologia, da cultura e das artes”, revela a organização.

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição e aos lugares disponíveis. Inscrições até às 17h00 do dia 7 de novembro.

História do MadIT, programa e resumos das histórias em https://madit.pt/