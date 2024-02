Sabores madeirenses vão estar em evidência no 34.º Congresso Nacional da Hotelaria Turismo, que se realiza no Funchal de quarta a sexta-feira (21 a 23).

Por iniciativa do Recheio Cash & Carry, principal patrocinador do evento, serão dados a conhecer produtos madeirenses e serão dinamizadas ações em parceria com chefs locais e com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira.

“Desde 2011 que o Recheio tem vindo a trabalhar em conjunto com a Associação Hoteleira de Portugal, sendo esta estreita colaboração uma das formas de estar próximo dos profissionais do sector e de apresentar a proposta de valor para a hotelaria. O congresso é um momento muito relevante para o sector e, com esta participação, vamos dar a conhecer a qualidade dos nossos produtos, em particular dos frescos, como a carne 100% nacional Best Farmer ou os produtos MasterChef, e as nossas soluções direcionadas para a hotelaria”, considera Vanessa Silva, diretora de marketing da empresa de ‘cash & carry’.

De acordo com um comunicado da empresa, “os chefs Recheio, com a ajuda dos alunos da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, vão dar a degustar menus com receitas saudáveis e equilibradas com frutas locais e, num dos eventos do congresso - o jantar Get Together - vários chefs locais apresentarão menus de degustação da gastronomia madeirense com ingredientes frescos Recheio, entre os quais as carnes Best Farmer, uma carne 100% nacional certificada em bem-estar animal e uso responsável de fármacos”.

Adianta a mesma fonte que “os chefes locais terão também a possibilidade de visitar a Seaculture, unidade da Jerónimo Martins Agro-Alimentar que, na Madeira, produz dourada em aquacultura offshore (no mar), numa visita acompanhada por Pedro Encarnação, Diretor da Seaculture”.

‘Horizonte 2030’ é o tema desta edição do Congresso, em linha com a Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Para mais informações sobre o evento, consultar o site: https://congresso.hoteis-portugal.pt/.