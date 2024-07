O portal Imovirtual acaba de divulgar um estudo que analisa a evolução do mercado imobiliário na Madeira, com dados que se referem ao comparativo de julho deste ano com o período homólogo, julho de 2023, e com junho de 2024.

Neste mês de julho, de acordo com o Imovirtual, o preço da venda de imóveis voltou a crescer, para uma média de 490 mil euros, refletindo um aumento de 19.51% em comparação com julho de 2023 (410 000€). Em relação ao mês anterior houve um aumento de 3.16% (475.000€).

O concelho que registou o maior aumento no preço médio de venda de casas a comparar com o ano passado foi São Vicente, de 325.000€ para 520.000€ (60%). Em contrapartida, os concelhos que registaram uma diminuição no preço médio de venda foram Santana, -32% (250.000€ para 170.000€) e Porto Moniz, -20% (280.000€ para 225.000€).

No que diz respeito ao arrendamento, o valor médio de arrendamento foi de 1.500 euros em julho de 2024, o que representa um aumento de 15.38% em relação ao mesmo período do ano passado (1.300 euros). Em comparação com o mês anterior, houve uma ligeira diminuição de -1.32% (1.520€).