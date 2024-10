No arranque da segunda ronda da conferência da MEO sobre cibersegurança e tendências tecnológicas, no Savoy Palace, foi Jorge Sequeira, o diretor comercial da MEO Empresas na Madeira, a abrir os trabalhos.

Começou por generalizar o teor da conferência, relevando que “mais do que conversas e apresentações, importante é que os testemunhos aqui deixados sirvam de inspiração”, já numa perspetiva do teor dos trabalhos.

Colocar a Madeira “no centro do mundo” é uma aposta ganha pela Altice, conforme refere, considerando que “hoje, trabalhar a partir da Madeira é como trabalhar a partir do Reino Unido”.

”Orgulho” e “confiança” foram palavras transversais ao todo da intervenção de Jorge Sequeira, relevando que “sabíamos que estávamos muito à frente da concorrência no Funchal, o que não sabíamos era que tínhamos colocado a nossa concorrência tão atrás. E no resto da ilha, nem se fala”.

Exaltou que isso reflete a confiança dos clientes e é também por isso “que vamos continuar a investir, no 4 G, no 5 G, milhões”, com objetivo de chegar a toda a população, lembrando que no 4 G “a cobertura já é de 99%”.