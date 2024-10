13% das casas disponíveis na Madeira são vendidas em menos de uma semana

No mês de setembro, 13% das casas à venda na Madeira permaneceram no mercado por um período inferior a uma semana.

Deste modo, segundo dados hoje divulgados pelo portal Idealista, a Região, a par do Porto e Coimbra torna-se um dos distritos onde as casas foram vendidas, no mês passado, com maior rapidez.

Analisando os dados por cidades, verifica-se que, a nível do País, Faro predomina com a maior percentagem de vendas sem sete dias (33%), seguindo-se Évora (22%), Coimbra (16%), Funchal (14%), Santarém (10%) e Porto (10%).

No todo nacional, são cerca de 10% das casas a sair do mercado em menos de uma semana.