O músico luso-americano Magïn, que em 2022 foi nomeado para um prémio International Portuguese Music Awards, está a preparar na Califórnia o lançamento de um trabalho duplo, que deverá sair em duas fases até ao verão.

“É um projeto do tipo disco um e disco dois”, disse à Lusa o artista luso-americano, referindo que o primeiro será intitulado “Magïn Mixtape”. “A ideia é voltar às minhas raízes do rap”, indicou o músico, Brian Magina, cujo nome artístico é uma variação do seu apelido.

“Eu quero ser o Cristiano do rap. Não vou parar”, assegurou. “Quero fazer rap e dizer coisas que vale a pena ouvir mais que uma vez”.

A segunda parte do trabalho estará ligada ao Mundial de Futebol que vai acontecer na América do Norte em 2026, com jogos nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Eu cresci a jogar e a ouvir a banda sonora do FIFA”, disse, referindo a popular série de videojogos produzida pela EA Sports. “Estou a criar a minha própria banda sonora para a FIFA”.

É essa a base da segunda parte do trabalho, o décimo da sua carreira, cujo intuito é lançar o músico para uma nova fase.