O Governo Regional, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, emitiu um voto de “profundo pesar” pelo falecimento de Carlos Balaguera, que classificou de “grande amigo da comunidade madeirense na Venezuela”.

“Carlos Balaguera, investigador venezuelano, com um trabalho reconhecido no Estado de Carabobo (Valência), um entusiasta da Comunicação, especialmente da Comunicação Luso-venezuelana, colaborou com o Correio de Caracas de forma enérgica, tornando-se assim foi uma referência para toda a Comunidade”, acrescentou.

Relembra ainda a passagem de Balaguera pela Região. “Esteve na Madeira, no âmbito de um intercâmbio dos Veteranos da AD Camacha, e apesar de não ter sangue português, Carlos Balaguera sempre bebeu da cultura lusa: era um amante da música portuguesa e participava em todas as atividades impulsionadas pela Comunidade.

Neste momento de luto e consternação, o Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça as mais sentidas condolências à família, amigos e à Comunidade.”