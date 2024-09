Dois comerciantes portugueses foram, esta terça-feira, sequestrados em Tshwane, Pretória, na África do Sul. Um destes indivíduos foi rapidamente resgatado pela polícia, antes mesmo de os familiares tomarem conhecimento do ocorrido. No entanto, o segundo comerciante continua em parte incerta.

Sabe o Jornal que a embaixada portuguesa está em contato com diversas esquadras da polícia, tentando obter mais informações sobre o paradeiro da vítima ainda desaparecida. Até o momento, não há detalhes adicionais, mas o JM está a acompanhar de perto a situação e a tentar apurar mais informações.