Voleibol de Praia: Cró e Rebolo vencem na Calheta

A I edição do torneio AVP.Calheta 24 em Volei de Praia foi vencida por Nuno Cró e Bernardo Rebolo, após uma final disputadíssima contra Ricardo Bonifácio e Nataniel Alvares.

A atribuição do 3.º lugar disputou-se também de uma forma renhida com o marcador de 2-1 para Cristiano Correia e Pedro Vieira, no jogo contra Vanderlan Silva e João Rosa.Foram três dias que juntaram cerca de 90 jogadores que aceitaram o desafio de preparação para a temporada de praia que se avizinha.

Competiram 16 duplas divididas por dois grupos de oito que aproveitaram as seis quadras masculinas e quatro quadras femininas.

“Foram 3 extraordinários dias com condições atmosféricas alternadas, com sol e sem sol, com vento e sem vento o que exigiu muita adaptação por parte dos competidores”, pode ler-se em nota enviada pela organização.



O ponto máximo da competição foi o último dia, onde se realizaram as tão aguardadas meias-finais e finais das duplas em níveis A e B.Contas feitas, Nuno Cró e Bernardo Rebolo foram os vencedores do Grupo A, com o grupo B a ser vencido por Gustavo Melo e Pedro Luís.

No final, foram entregues troféus aos três primeiros classificados bem como vouchers de oferta dos patrocinadores do evento, para as 4 melhores duplas de cada nível.