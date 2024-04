Depois dos resultados obtidos no Campeonato Nacional de Juvenis, em Coimbra, onde conquistou cinco pódios e cinco recordes, tornando-se campeã nacional, Vera Gonçalves, do JAC/Salesianos, volta a ser chamada para representar as cores de Portugal.

Tal representação acontecerá de 26 a 28 de abril, no Dual Meet Andaluzia / Portugal, que será disputado em Málaga - Espanha.