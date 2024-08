Bom dia!

A jovem madeirense, ex-jogadora do Sporting, vai cumprir a sua primeira experiência internacional. Assinou por um ano com o clube neerlandês e foi ontem apresentada.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda Telma e Fátima que procuram troféu. A final da Supertaça opõe o Sporting - onde jogam as duas madeirenses - ao Benfica, esta noite, no Restelo.

Na Arábia Saudita, CR7 marca mas não evita empate. O Al Nassr iniciou a liga saudita com uma igualdade, num jogo onde Ronaldo voltou a marcar.

Por cá, e no Nacional, Butzke surpreende no ataque. Avançado espanhol ainda não marcou, mas dá boas indicações no último terço do terreno.

Já no Marítimo, França é garantia de qualidade. Marco Bragança, que orientou o jogador nas camadas jovens, elogia o potencial do médio que tem substituído Guirassy.

Conte ainda com espetáculo garantido no Funchal. Os 16 pilotos inscritos no evento de drift prometem oferecer muita adrenalina na Praça da Autonomia.

