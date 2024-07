O piloto Sérgio Jesus foi o vencedor da Rampa Regional do Porto da Cruz, competição organizada pelo CS Marítimo. Com o tempo acumulado de 8:24,451, Sérgio Jesus foi regular e conseguiu a vitória na quinta prova da temporada no troféu regional de rampas AMAK.

No segundo posto ficou João Silva, com o tempo de 08:31.677, seguindo-se Gregório Faria, com a marca de 08:36.229, a fechar o pódio.

A próxima prova do troféu de rampas está prevista para setembro, na Ribeira Brava, nos dias 6 e 7.