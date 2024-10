A Rampa do Porto Moniz conta com 59 inscritos, segundo a lista oficial publicada hoje no sítio oficial da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) na internet.

A prova cota-se como a mais participada na edição da presente temporada do troféu de rampas regional.

Pode consultar aqui a lista de inscritos.

Recorde-se que a mesma vai para a estrada no próximo sábado, prometendo emoções fortes. A prova é a penúltima rampa este ano, antecedendo a derradeira rampa, que será no Paul do Mar, a 23 de novembro.

A duas provas do fim do troféu, Gregório Faria lidera em termos absolutos, com 139 pontos, seguindo-se Dinarte Nóbrega, no segundo posto, com 118 pontos, enquanto Sérgio Jesus encerra para já o pódio, com 108 pontos averbados nas rampas disputadas até ao momento.