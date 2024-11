Bom dia!

Portugal entrou a todo o gás, ontem, em Split, mas terminou em sofrimento para conservar a igualdade (1-1) frente à Croácia. João Félix, um dos mais interventivos, assinou o golo português. Seleção pode encontrar nos ‘quartos’ a Dinamarca, Países Baixos ou Itália.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Margarido impõe silêncio absoluto. Técnico anulou conferências de imprensa de forma a manter o foco no trabalho.

Saiba ainda que Rampa do Paul do Mar conta com mais de meia centena de participantes e não perca mais uma estrela regional. Berenguer já tem lugar na história do badminton. Depois de se ter tornado o mais jovem campeão nacional de sempre, o atleta, de apenas 16 anos, sonha atingir os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

