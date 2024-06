Portugal derrotado pela Geórgia no fecho do Grupo F

A seleção portuguesa perdeu por 2-0 diante da Geórgia no último encontro do Grupo F.

Kvaratskhelia (2’), Mikautadze (57’, pen) marcaram os golos dos georgianos, que seguem para os oitavos de final.

Portugal, já com o primeiro lugar garantido, soma a primeira derrota neste Europeu, num jogo onde a exibição lusa deixou muito a desejar.

Mesmo assim, os portugueses vencem o grupo com seis pontos, seguindo-se a Turquia com 6 pontos, e a Geórgia com quatro, que segue também para a próxima fase. Pelo caminho, fica a Chéquia, no último lugar do agrupamento.

No outro jogo, a Turquia venceu a Chéquia por 2-1. Çalhanoglu fez o primeiro golo turco, ao minuto 51, com a Chéquia a empatar por Soucek ao minuto 66. Depois, aos 90+5’, Tosun fez o golo do triunfo turco no último suspiro.