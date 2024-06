A seleção portuguesa perdeu este sábado por 2-1 diante da Croácia, em jogo disputado no Jamor, que serviu de preparação para o Euro 2024.

A Croácia adiantou-se no marcador, ao minuto 8, por Modric, na conversão de uma grande penalidade. Depois, aos 48, Jota fez o empate, com os croatas a alcançarem de novo a vantagem, por Budimir, ao minuto 56, com o resultado a manter-se até ao apito final.

Portugal joga agora a jogar na terça-feira, no derradeiro teste antes do Europeu, enfrentando a Irlanda, num jogo onde CR7 já deverá ser opção.