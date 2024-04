Nuno Borges sobe três lugares no ranking mundial de ténis

O português Nuno Borges subiu hoje três posições para o 55.º lugar do ranking mundial de ténis, com o grego Stefanos Tsitsipas a reentrar no top 10 após o triunfo no Masters 1.000 de Monte Carlo.

Mesmo sem ter disputado qualquer torneio, Nuno Borges voltou a aproximar-se do top 50 na semana em que se vai estrear como cabeça de série num torneio do circuito ATP, em Bucareste, onde, como sétimo pré-designado, vai defrontar o suíço Stan Wawrinka na primeira ronda.

Sem qualquer alteração no top 5, o sérvio Novak Djokovic mantém a liderança do ranking, à frente do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz.

Com triunfo em Monte Carlo, o primeiro Masters 1.000 de terra batida da temporada, Tsitsipas subiu cinco lugares, para sexto, enquanto o finalista vencido, o norueguês Casper Ruud subiu quatro postos e é agora sexto.

Numa semana em que se jogou a Billie Jean Cup, não houve alterações no ranking feminino, com Francisca Jorge a manter-se no 190.º lugar como melhor portuguesa, enquanto a polaca Iga Swiatek é líder, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff.