Grupo considera ter sido lesado por um “processo turvo” que inviabilizou a concessão do Cais 8, onde iria criar uma área para o visionamento dos jogos do Europeu. Fala em “dezenas de milhares de euros” de prejuízos e vai mover uma ação judicial “contra os dirigentes” dos Portos “e não contra o erário público”, porque “os mesmos devem ser responsabilizados”. APRAM revela que adjudicou concurso ao “preço mais alto”.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Futebol. Na seleção, Europeu de recordes para Ronaldo. Já no Nacional, Cinco titulares por segurar. Clube ainda não conseguiu garantir a continuidade de Danilovic, Chucho Ramirez, Gustavo Silva, Ulisses Wilson e Paulo Vítor. Quanto ao Marítimo, Barreiros com o melhor relvado da II Liga.

Saiba ainda que São Roque perde terreno rumo à final no ténis de mesa.

