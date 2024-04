O Nacional empatou, na manhã deste domingo, a um golo na Mata Real.

Os madeirenses estiveram a ganhar, com um golo de Carlos Daniel [na foto], aos 14 minutos, mas o Paços de Ferreira chegou à igualdade, já na segunda metade, por via de um tento de Djalo (52’).

Com a cedência destes dois pontos, os alvinegros (56) viram aumentar a distância para três pontos em relação o 2.º lugar, na posse do Aves (59), que ponde derrotaram o Benfica B, no Seixal, com um golo de grande penalidade aos 90+8’.

Hoje, atenções ainda para o Marítimo – Santa Clara, às 20h30 nos Barreiros. Os verde-rubros estão na quarta posição, com 50 pontos, e os açorianos lideram a tabela, com 56. Despois esta jornada, ficam em falta apenas cinco, com consequentes 15 ponto sem disputa