Nacional e Marítimo perderam ontem frente a adversários diretos. Os alvinegros foram derrotados pelo Estrela da Amadora e caíram na zona de despromoção, enquanto o Marítimo ‘naufragou’ no Estádio do Mar e está mais longe dos lugares cimeiros. ‘Passos atrás’ é o titulo da manchete do JM Desporto dedicada às equipas madeirenses que militam na I e na II Liga.

Os jogos dos chamados ‘grandes’ dominaram todas as atenções e resultaram em grandes espectáculos, com golos e surpresas. ‘Benfica marca quatro ao FC Porto em clássico emotivo’ e ‘Reviravolta épica na despedida de Rúben Amorim’ são os títulos alusivos as estas duas emocionantes partidas de futebol.

Outros destaques. No topo da página, destaque para a estreia absoluta da tenista Madalena Fernandes, no Madeira Ladies Open. Na Liga BPI, realce para a vitória confortável do Marítimo em Famalicão e, no Campeonato Portugal, fique a par dos resultados obtidos pelo AD Camacha, Marítimo B e Machico.