O conceituado mesatenista madeirense alcançou ontem o 5.º apuramento olímpico, na sequência da passagem da seleção nacional aos ‘quartos’ do Mundial. Marcos Freitas confessa-se feliz, querendo para já terminar o Campeonato do Mundo com uma medalha.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga dos Campeões. Galeno foi super fora de horas O FC Porto venceu (1-0) o Arsenal à custa de um golo nos últimos instantes. Já o Barcelona saiu de Nápoles com um empate (1-1).

Já na Liga Europa, trio com tarefas distintas. Sporting, Benfica e Braga enfrentam hoje duelos europeus. Os leões estão praticamente apurados, o Benfica está na luta enquanto o Braga precisa de um milagre.

Saiba ainda que CR7 segue para os ‘quartos’. Madeirense voltou a marcar e ajudou o Al Nassr a prosseguir na ‘champions’ asiática.

Por cá, e no Marítimo, Borges promete “pegar de estaca”. Bruno Pereira, ex-treinador do jovem verde-rubro, diz que o central constitui um “excelente reforço” para o Marítimo.

