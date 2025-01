Maratona do Funchal movimenta quase 2.000 atletas

A Maratona do Funchal movimentará 1.943 atletas inscritos, divididos pelas três provas (maratona, meia maratona e mini maratona).

A competição foi apresentada esta quarta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, onde foram revelados alguns números que compõem esta edição.

De referir ainda que dos 1.943 inscritos, 1.050 são de origem estrangeira, com 57 países a estarem representados na prova, cujo objetivo é afirmar-se no panorama internacional, segundo revelou Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM).

Dentro dos atletas internacionais, o Reino Unido domina com 181 atletas, seguindo-se a Alemanha, com 159. Na prova principal, a maratona, de 42 quilómetros, estão inscritos 340 atletas, enquanto a meia maratona (21 quilómetros) contabiliza 945 inscritos.

Já a mini maratona, de 8 quilómetros, contará com 658 atletas inscritos. Egídio Olim pediu ainda a compreensão de todos, por eventuais constrangimentos no trânsito, relembrando que o evento “tem muitos mais prós do que contras”.

Recorde-se que o evento disputa-se este domingo, dia 19, onde a Maratona, prova mais extensa, arranca pelas 7 horas, seguindo-se a mini maratona às 8h30 e a meia maratona às 9h00.