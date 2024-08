Bom dia!

A festa do povo arranca hoje na Avenida do Mar, às 19h30, com a primeira prova especial de classificação. Mas há já vários dias que o Rali Vinho Madeira domina a atualidade desportiva e centra as atenções de uma Região que vibra com o automobilismo regional. Verificações técnicas validaram todos os inscritos. Bom tempo anima pilotos e adeptos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os Jogos Olímpicos. Portugal conquista três diplomas olímpicos.

Saiba ainda que oito madeirenses marcam presença nos Mundiais de patinagem de velocidade e que Braga e Guimarães procuram carimbar passagens europeias.

Por cá, Nacional fecha estágio com empate frente ao Rio Ave.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!