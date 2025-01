I Liga: Dudu quer Nacional concentrado e competitivo frente ao Sporting

O avançado do Nacional Dudu Teodora afirmou hoje que a equipa terá de estar concentrada e ser competitiva, para conseguir vencer o Sporting, em antevisão ao duelo da 19ª jornada da I Liga de futebol, no sábado.

“O Sporting é uma das melhores equipas do campeonato. Mas se entrarmos com agressividade e focados no jogo, é possível conseguir um resultado positivo. É sempre difícil jogar em Alvalade, mas a nossa equipa está a crescer e acredito que podemos sair de lá com um resultado positivo”, revelou o dianteiro, após o primeiro treino da semana, de preparação a visita aos ‘leões’.

Depois dois triunfos consecutivos, perante FC Porto (2-0) e AVS (3-1), os ‘alvinegros’ saíram da zona de despromoção, ocupando agora o 13º lugar, com 19 pontos, quatro acima da ‘linha de água’, mas Dudu garante que a equipa ambiciona subir mais posições na tabela classificativa.

“Vimos de uma sequência de duas vitórias, estamos num bom momento mas ainda não estamos satisfeitos. Queremos dar continuidade, ainda há muitos jogos pela frente e é preciso manter o foco para continuar com os resultados positivos”, notou.

No Nacional desde a época 2020/21, o futebolista, de 25 anos, que marcou nos últimos dois encontros, elogiou ainda a contratação dos avançados Joel Tagueu, Paulinho Bóia e Fuki Yamada, que são “jogadores qualificados”, mas também garantiu que essa “disputa saudável” vai contribuir para que consiga manter o bom desempenho individual.

“Estou feliz, mas ainda não estou satisfeito. Vou procurar ajudar mais a equipa, quer seja a fazer golos ou a assistir, para alcançarmos o nosso objetivo [da manutenção] “, notou.

No sábado, os insulares, que ocupam a 13.ª posição da I Liga, com 19 pontos, visitam o líder Sporting, que tem 44, em jogo da 19ª ronda do campeonato, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.