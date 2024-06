Euro2024: Geórgia estreia-se e faz primeiro jogo oficial com Portugal

A Geórgia vai viver o seu primeiro Europeu de futebol, e a primeira fase final de uma grande competição, chegando ao Euro2024, em que vai encontrar Portugal, após eliminar um antigo campeão, a Grécia, no play-off.

No Grupo A de qualificação, a seleção georgiana, que compete desde 1990, após a queda da União Soviética, foi apenas quarta classificada, com oito pontos, mas acabou por chegar ao apuramento inédito no play-off, numa final em que superou o favoritismo os gregos nas grandes penalidades.

A cidade alemã de Gelsenkirchen vai ser, em 26 de junho, na terceira e última jornada do Grupo F, o palco do primeiro jogo oficial de sempre entre Geórgia e Portugal, que, em particulares, apenas se encontraram por uma vez, em Viseu.

Em maio de 2008, na preparação para o Europeu da Áustria e Suíça, a seleção nacional, liderada por Luiz Felipe Scolari, venceu por 2-0, com golos de João Moutinho e Simão Sabrosa.

Comandada pelo técnico francês Willy Sagnol, antigo lateral internacional pelos ‘bleus’, a Geórgia apenas somou duas vitórias no Grupo F, ambas sobre o Chipre (4-0 em casa e 2-1 fora), e sofreu uma goleada bem pesada com a Espanha (7-1), em Tbilissi.

Via Liga das Nações, os georgianos tiveram a oportunidade de disputar o play-off e, jogando sempre em casa, bateram o Luxemburgo, por 2-0, nas meias-finais, e fizeram história perante a Grécia, vencendo nos penáltis por 4-3.

Com apenas 23 anos, o extremo Khvicha Kvaratskhelia, do Nápoles, é grande estrela da Geórgia e já é o terceiro melhor marcador de sempre do seu país, com 15 golos.

O guarda-redes Giorgi Mamardashvili, do Valência, é outra das principais figuras da seleção georgiana, que tem como capitão o central Guram Kashia, de 36 anos, recordista de internacionalizações, com 112.