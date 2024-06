Euro2024: França vence Áustria graças a autogolo

A França começou hoje com um triunfo a sua participação no Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao vencer a Áustria por 1-0, graças a um autogolo, em encontro do Grupo D, disputado em Dusseldorf, na Alemanha.

Aos 38 minutos, Maximilian Wöber cabeceou para a baliza ‘errada’, na sequência de um centro da direita de Kylian Mbappé, no que foi o único golo do encontro.

Com esta vitória, a França, campeã europeia em 1984 e 2000, juntou-se na liderança do Grupo D aos Países Baixos, que no domingo venceram a Polónia por 2-1.