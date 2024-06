Euro2004: Países Baixos vencem Polónia de reviravolta

No jogo de abertura do Grupo D do Euro2024, os Países Baixos venceram esta tarde a Polónia por 2-1, de reviravolta.

Em Hamburgo, Adam Buksa, de cabeça, adiantou os polacos aos 16’, mas ainda na 1.ª parte os neerlandeses chegariam a igualdade por intermédio de Cody Gakpo, num remate de fora de área desviado por um defesa adversário aos 29’.

Já na reta final do encontro Wout Weghorst selou a vitória ‘laranja’, com um potente remate aos 85’,

A 1.ª jornada do Grupo D fica concluída amanhã, 17 de junho, com o duelo entre Áustria e França, com início às 20h00.

Já este domingo jogam-se as duas partidas do Grupo C, com a Eslovénia a medir forças com a Dinamarca (17h00) e Sérvia a esgrimir argumentos com a Inglaterra (20h00) .