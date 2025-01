Edgar Garrido, Presidente da direção da Associação de Voleibol da Madeira, colocou um ponto final na sua liderança à frente da instituição, cargo que ocupa desde Junho de 2012, “por motivos de força maior, de índole estritamente pessoal, que exigem a minha total atenção neste momento, e que me impedem de continuar a desempenhar as funções com a dedicação que elas exigem e merecem”, segundo o próprio.

Em comunicado enviado à redação, o dirigente desportivo, que foi eleito por 4 ocasiões, refere que tem tido a “honra de liderar a Associação de Voleibol da Madeira, projeto ao qual se tem dedicado de corpo e alma nos últimos 12 anos, e que se tornou uma das mais enriquecedoras experiências da sua vida”.

Edgar Garrido diz-se de “espírito tranquilo de quem deu o melhor de si e vê com orgulho os avanços que conseguimos alcançar. O Voleibol regional, especialmente a formação, cresceu de forma notável. Conseguimos aumentar o número de equipas e atletas, revitalizando a competição regional e estabelecendo uma base sólida para o futuro da modalidade. Esses resultados são fruto do esforço coletivo de todos – clubes, dirigentes, treinadores, atletas, pais, árbitros e colaboradores da Associação. Foi um privilégio trabalhar com pessoas tão dedicadas e apaixonadas”, acrescenta.

Perante esta situação, a Associação de Voleibol da Madeira entra num período eleitoral, sendo que as listas candidatas poderão ser apresentadas até ao dia 6 de Fevereiro e a Assembleia Eleitoral para os Órgãos Sociais para o mandato 2024/2028 realizar-se-á no dia 13 de Fevereiro de 2025.