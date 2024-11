A eliminação do FC Porto da Taça de Portugal é a manchete do JM Desporto desta segunda-feira.

O ‘dragões’ foram eliminado da Taça de Portugal, diante do Moreirense. Até começarama ganhar, mas o adversário deu a volta e eliminou o tricampeão.

É mais um orgulho madeirense e verde-rubro. Miguel Silva sagrou-se campeão da Europa em bilhar. Ganhou o título na competição de Bola 8, no escalão de veteranos.

Na II Liga, ‘três derrotas fazem soar alarmes’. O Marítimo chega a um ciclo negativo inédito, onde Rui Duarte tem cada vez menos margemno comando técnico.

No plano internacional, ‘Amorim arranca com um empate’. Técnico português iniciou trajeto no United comuma igualdade (1-1)diante do Ipswich.

No topo da página, o golfe em evidência. Gala do Clube de Golf do Santo da Serra juntou cerca de 300 pessoas e contou com a presença de Miguel Albuquerque,