Diego Ruiloba venceu a segunda passagem por Santana, a última classificativa desta sexta-feira, por uma diferença de 1,8 segundos para Simone Campedelli.

O espanhol, ao volante de um Citroën C3 Rally2 foi o mais rápido na sétima prova do rali, sendo seguido por Campedelli e com Alexandre Camacho a fechar o pódio.

Simone Campedelli dominou quase por inteiro a primeira etapa do Rali Vinho Madeira, chegando ao fim do segundo dia com uma vantagem de 14,3 segundos. No entanto, uma decisão do colégio de comissários retirou o piloto italiano da liderança, considerando-o como desistente após a primeira passagem por Santana, esta manhã.

Com esta decisão, em termos da geral, Ruiloba assume a liderança do Rali Vinho Madeira, com Armindo Araújo a ascender ao segundo posto. Alexandre Camacho é o melhor madeirense, subindo agora ao quarto lugar.

[Notícia atualizada às 17h38, após a informação sobre a desqualificação de Simone Campedelli.]