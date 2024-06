Bom dia!

O campeão regional de ralis devia, como acontece nos Açores, obter financiamento público para representar a Madeira no campeonato nacional. A ideia é de João Paulo, navegador de Miguel Nunes, transmitida no âmbito do projeto ‘Plaza Com’, concretizado em parceria entre o centro comercial e o JM. Já o piloto direciona o foco para as provas regionais e promete lutar pela vitória no Rali Vinho Madeira.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Europeu. Albaneses gelam croatas nos descontos; Anfitriões aceleram para os ‘oitavos’; Apuramento para decidir na última ronda.

Destaque também para o andebol. Quinteto madeirense na estreia vitoriosa de Portugal no Mundial sub-20.

Quanto ao mercado, Chucho ‘foge’ ao Nacional e ruma a Guimarães; Faltam reforços ao Marítimo de Fábio Pereira.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!