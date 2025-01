O treinador Paulo Pereira reconheceu hoje que a sensação de Portugal poder chegar a uma medalha no Mundial de andebol, em Oslo, é ótima, mas o foco está no jogo das meias-finais com a tricampeã Dinamarca.

“Só pensamos na Dinamarca, não pensamos muito no que fizemos até agora, porque, de certa forma, é perder tempo. Estamos orgulhosos, vivemos um momento impar do andebol português, vale o que vale, mas ainda temos a oportunidade de fazer um bocadinho melhor”, disse à agência Lusa.

Paulo Pereira considerou que a seleção portuguesa nada tem a perder na semifinal de sexta-feira com a Dinamarca, na Unity Arena, em Oslo, enquanto a seleção nórdica poderá estar mais pressionada e nervosa pelo facto de ser amplamente favorita.

O treinador que levou a seleção portuguesa à histórica presença no top 4 do Mundial, com a possibilidade de lutar pelas medalhas em aberto, melhorando o 10.º lugar de 2021, disse que a planificação do jogo está em curso e que Portugal sabe perfeitamente os aspetos a explorar.

“Sabemos perfeitamente onde estão os fatores que nos podem conduzir a ser mais competitivos [no jogo com a Dinamarca]. Se os fizermos bem, vamos poder ser mais competitivos e, se assim for, é possível vencê-los”, adiantou Paulo Pereira.

O treinador destacou a “força extra” que a equipa consegue obter para encontrar soluções e ultrapassar contrariedades, que têm surgido aos mais variados níveis, e o enorme sentido de compromisso e entreajuda entre todos os elementos.

No entender de Paulo Pereira são estes os argumentos que têm feito de Portugal “uma equipa competitiva e com capacidade para superar dificuldades” e a próxima dá pelo nome de Dinamarca, tricampeã mundial e campeã olímpica em Paris2024.

A seleção lusa tem um saldo negativo com a Dinamarca de seis derrotas em seis jogos, a última das quais por 37-27, na fase preliminar do Euro2024, que terminou com ambas as seleções a avançar para a Ronda Principal.

Portugal chega como outsider invicto às meias-finais - juntamente com três campeões mundiais -, superando algumas seleções crónicas candidatas, como Suécia, Espanha, Alemanha e Noruega, e o desempenho de alto nível dos ‘heróis do mar’ tem colocado o andebol na ordem do dia.

Paulo Pereira gostava que esta onda fosse aproveitada “para, de uma vez por todas, que o país entendesse que o desporto, tal como os nórdicos já entenderam há muitos anos, é uma parte importante da vida social, económica e da saúde”.

“Espero que isto que estamos a fazer sirva para, de uma forma definitiva, que todos entendam que o desporto tem que ter um espaço diferente, tal como a cultura, e não se pode dizer que não é importante”, concluiu Paulo Pereira.

Portugal e Dinamarca defrontam-se na sexta-feira pela presença na final de domingo do Mundial, a realizar na Unity Arena, em Oslo, um dos países coorganizadores do evento, juntamente com a Croácia e a Dinamarca.